Sanjoanense ocupa vaga do Leça na Liga 3

A Sanjoanense vai ocupar a vaga do Leça na Liga 3, depois de o emblema de Matosinhos ter falhado a inscrição na nova prova do futebol português, que arranca já em 2021/22.





A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta segunda-feira os clubes licenciados para as competições que organiza e o nome do Leça não consta da lista. A Sanjoanense foi então convidada pela FPF para disputar a prova e aceitou o desafio, como o próprio emblema de São João da Madeira anunciou, já esta noite, nas redes sociais.Refira-se que a Sanjoanense disputou o Campeonato de Portugal na época transata e, posteriormente, a Série 3 de acesso à Liga 3, tendo terminado no 3º lugar, atrás de São João de Ver (1º) e Leça (2º).O novo terceiro escalão vai ser disputado por 24 clubes, organizados em duas séries de 12 equipas, nas quais os primeiros quatro avançam para a fase de subida e os restantes para a permanência. Sobem às competições profissionais os vencedores das duas séries da 2.º fase, enquanto os segundos classificados vão disputar entre si o apuramento para o playoff de acesso ao segundo escalão com o 16.º e antepenúltimo da 2ª Liga.