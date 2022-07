Sanjoanense vende Aldair ao Ponferradina

Numa manobra pouco habitual nos escalões inferiores portugueses, a SAD da Sanjoanense, clube que milita na Liga 3, consumou a venda de Aldair, ala direito de 22 anos, ao Ponferradina, da segunda divisão espanhola, naquela que será a primeira transferência na história da Liga 3. O negócio fez-se, sabe, por 200 mil euros, com o clube português a reter ainda metade do passe do jogador.O Ponferradina, treinado pelo português José Gomes, cuja vontade em ter o jogador foi decisiva, e que conta com o guardião Makaridze no plantel, bateu assim a concorrência de dois clubes da Liga Bwin, que também tinha demonstrado interesse no jovem que pode atuar a lateral ou a extremo.Na época passada, fez 25 jogos pela Sanjoanense e somou quatro assistências.