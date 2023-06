Sérgio Ribeiro fica mais um ano na U. Leiria

Depois do lateral-esquerdo Kaká, a U. Leiria chegou a acordo para renovar com mais um dos jogadores que estavam em fim de contrato. Agora foi Sérgio Ribeiro, avançado de 27 anos que fez 4 golos na Liga 3 e desempenhou papel relevante na subida de divisão e no título da Liga 3. O atacante assinou novo vínculo válido por uma temporada e continuará, assim, às ordens do técnico Vasco Botelho da Costa.

Já Gonçalo Gregório está de saída. O avançado, igualmente com 27 anos, somou 26 golos nos 54 jogos realizados em duas épocas na cidade do Lis e deixa o clube no fim do contrato.