Sp. Braga B já iniciou o estágio de pré-época em Leça da Palmeira

O Sp. Braga B já iniciou o estágio de pré-temporada, que se realiza em Leça da Palmeira. A equipa de Custódio, que prepara nova participação na Liga 3, vai estar nesta localidade até sábado, tendo previstos no calendário dois jogos de preparação: na quarta-feira contra o Torreense e, no sábado, diante do Chaves, ambos em Fão.Os arsenalistas seguiram para estágio com um lote de 26 jogadores, mas já sem Leonardo Ferreira (guardião está de saída para o V. Setúbal), sem o central Guilherme Soares e o atacante Hernâni (trabalham com a equipa principal) e Luís Asué, que está lesionado.Mathys, avançado recentemente apresentado, já integra o grupo, assim como Marco Torres, jogador dos sub-23 chamado para suprir a subida de Guilherme aos trabalhos da equipa A.Eis a lista de jogadores do Sp. Braga B que seguiram para estágio: os guarda-redes Bruno Carvalho, Rui Ribeiro, João Carvalho; os defesas Dinis Pinto, André Ferreira, Diogo Fonseca, Zé Pedro, Juvy Kooner, Marco Torres, Rodrigo Beirão, José Pereira, Miguel Vilela; os médios Vasco Moreira, David Veiga, Pedro Santos, Nuno Cunha, António Eirô, Eugénio Pizzuto, Berna; e os avançados Costinha, André Lacximicant, Kodisang, Yan Said, Edu, Miguel Falé, Mathys.