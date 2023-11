Sp. Braga B-Varzim, 2-0: Banho de bola atrasa candidato

O Varzim voltou a perder na Série A da Liga 3 e pode ficar a 10 pontos da liderança, caso o Felgueiras vença hoje em casa frente ao Lus. Lourosa. O Sp. Braga B entrou com tudo e aos 17 minutos já ganhava por 2-0. Mathys abriu o marcador aos 8’ e Yan Said dilatou a vantagem. Estes dois golos têm uma coisa em comum: a assistência do lateral André Ferreira. Porém os minhotos não tiraram o pé do acelerador e, aos 21’, ameaçaram o terceiro, mas a barra travou o bis de Mathys.

Perante tamanho banho de bola oferecido pelo Sp. Braga B, Vítor Paneira respondeu a partir do banco e fez duas alterações ainda antes da meia-hora de jogo. O Varzim melhorou com estas mudanças, mas nunca foi realmente capaz de criar uma ocasião clara para reduzir as contas.

Numa segunda parte marcada pelo vento e chuva fortes, os poveiros, assumidos candidatos à subida de divisão, acertaram na barra da baliza de Bernardo Fontes (57’) e mostraram finalmente capacidade ofensiva. Amostra varzinista que teve nova dose de perigo no cabeceamento de Sangaré (70’) e no remate de Joãozinho (78’), embora sem efeitos práticos.

Com este triunfo, o Sp. Braga B fica a apenas 2 pontos do 3º lugar... que é do Varzim.