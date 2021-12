Sp. Braga B vence UD Oliveirense e assume liderança na Série A da Liga 3

Num duelo entre líder e vice-líder, o Sp. Braga B venceu a UD Oliveirense, este sábado, por 4-2 e subiu ao primeiro posto na Série A da Liga 3.No Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, a equipa orientada por Artur Jorge somou a terceira vitória consecutiva na prova, triunfo esse que começou a ser desenhado com um golo de Luizinho Silva na própria baliza.Logo no arranque do segundo tempo, o Sp. Braga B chegou ao 3-0, com golos de Schurrle e Rodrigo Gomes, respetivamente, aos 46 e 52 minutos.A jogar em casa, a UD Oliveirense não baixou braços e reduziu para 3-2 com golos de Vasco Gadelho (70') e João Paredes (79'). A ponta final prometia ser empolgante, mas em cima do minuto 90, os arsenalistas carimbaram o triunfo, com Yan Said a assinar o 4-2 final.