Sporting B-Académica, 1-2: Hugo Seco abate leões

Com Gonçalo Esteves no onze, o Sporting B perdeu em Alcochete (1-2) diante da Académica. Uma grande exibição de Hugo Seco, aliada à maior experiência dos seus jogadores, assegurou a reviravolta e três pontos importantes na luta dos estudantes pela permanência. Início forte dos leões, que chegaram ao golo com um remate colocado de Rodrigo Marquês. A Académica soltou-se e, num contra-ataque, o reforço Juan Perea estreou-se a marcar, a passe de Hugo Seco.A Briosa cresceu e, antes do intervalo, podia ter feito o segundo golo, o qual chegou aos 78’, outra vez com processos simples: Marco Grilo centrou e Hugo Seco, de cabeça, voltou a bater Calai. "Estamos a crescer", exultou Zé Nando, enquanto Filipe Çelikkaya lamentou os erros: "Só o talento não chega." * V.A.