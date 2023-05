Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting B ganha novo fôlego: as contas da luta pela permanência na Liga 3 Formação leonina venceu (3-1) o Oliveira do Hospital, com Mamede em bom plano, e depende apenas de si para não descer





• Foto: Sporting CP