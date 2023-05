Treinador do Belenenses e o futuro: «Tenho uma conversa marcada com o presidente nos próximos dias»

Bruno Dias destacou a grande época que o Belenenses fez apesar deste sábado não ter conseguido o título da Liga 3 ao perder por 1-0 com a U. Leiria na final."Se no início da época dissessem que a final da Liga 3 iria ser a União de Leiria contra o Belenenses, pouca gente iria pôr dinheiro. Mais: diriam que a União de Leiria era uma probabilidade muito grande estar na final, o Belenenses esqueçam lá isso", referiu.Quanto ao jogo considerou: "Sabíamos que iríamos ter espaço pela forma como pressionavam a sair, em condução, pelos corredores laterais e que tínhamos de fazer os médios andar muitos quilómetros.Procurámos alguns movimentos com o Wagner Pina a vir por dentro para depois fazermos a ligação com o Diogo David em movimentos contrários para termos sempre o Xavi Fernandes mais alto e obrigámos toda a gente a ir mais para trás."Já sobre o futuro disse: "Quanto a mim, sei bem o que quero, tenho o meu caminho traçado e tenho uma conversa marcada com o presidente nos próximos dias. Logo decidiremos".