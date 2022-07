Treinador e dois jogadores renovam contrato com o Montalegre

O Montalegre já está a preparar a nova temporada e apresentou esta sexta-feira a renovação do vínculo com dois jogadores que alcançaram a permanência no ano de estreia da Liga 3.Depois de anunciada a continuidade de José Manuel Viagem, o treinador de 51 anos que vai para 13ª época no clube, onde já realizou 334 jogos e somou 170 vitórias, os barrosões já trabalham na nova temporada.O guarda-redes Nuno Rafael renova por mais uma época com o Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, onde já realizou 49 jogos nas quatro temporadas que leva no clube.Quem vai para a sua nona época em Montalegre (quinta de forma consecutiva), onde já realizou 213 jogos é Zacharia Ngom, Zack para o mundo do futebol, que também renovou ao início da tarde de hoje o seu vínculo ao clube de Barroso.