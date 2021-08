Troféu da Liga 3 mede 70 centímetros e pesa... nove quilos!

Aí está o troféu que as 24 equipas que vão disputar a nova Liga 3 em 2021/22 querem erguer no final da temporada. Banhada a prata e ouro, esta taça mete 70 centímetros e pesa nada mais nada menos do que nove quilos!





"Representa o arrojo e o rasgo desta competição", explica Nuno Duarte Martins, autor da peça e designer que tem concebido todos os novos troféus da provas organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol. O número 3 está bem visível no topo do troféu e, para Nuno Duarte Martins, "é um elemento de afirmação deste escalão do futebol nacional"."As formas e linhas dinâmicas apontam para a ascensão, que culmina no topo do troféu com uma bola rasgada por um raio eletrizante provocado pelo logótipo da competição. Nesse topo está simbolizada a energia, a juvenilidade e a competitividade da prova que apaixonará o público pelo puro futebol", afirmou ainda o autor do troféu da Liga 3.