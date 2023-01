Umaro Baldé é reforço do Varzim

Um dia depois do empréstimo do médio Latón à Académica, o Varzim anunciou a contratação do avançado Umaro Baldé, de 23 anos, que estava vinculado ao Vilafranquense. O mais recente reforço dos poveiros, com formação no Sporting, já esteve ontem a assistir ao encontro frente à Sanjoanense, após celebrar um contrato válido por época e meia. Internacional pela Guiné Bissau, o extremo leva 20 jogos na 2ª Liga e um golo pela equipa de Vila Franca de Xira para onde transitou depois de representar o Marítimo. Passou ainda pelos juniores do Tondela e Sacavenense e, como já referido, pelos os leões, desde os sub-13. O plantel treinado por Tiago Margarido passou a contar com 29 jogadores.