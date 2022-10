V. Guimarães oficializa Álvaro Madureira como treinador da equipa B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O V. Guimarães oficializou, esta segunda-feira, o acordo com o treinador Álvaro Madureira, que substitui Nuno Barbosa na equipa B.



A nova equipa técnica dos 'bês' vitorianos é composta por Álvaro Madureira, Daniel Chaves, João Nogueira, João Sousa e Vital Ribeiro Damasceno, que estavam em funções no Tirsense, do Campeonato de Portugal.