V. Setúbal-Amora foi interrompido pela rega: «Parabéns a quem cuida da relva, mas têm de melhorar...»

O jogo de estreia do Amora na Série B da Liga 3 ficou marcado, para lá da derrota por 1-0 frente ao V. Setúbal, por um momento caricato ocorrido ao minuto 66, quando a equipa visitante foi impedida de bater um livre devido… ao sistema de rega do Estádio do Bonfim. Jorge Monteiro, mais conhecido como Joca, e Guilherme Fernandes admitiram que foi uma situação "estranha" e que acabou por "prejudicar" o clube a nível de concentração.





"Acaba sempre por prejudicar porque interfere com a concentração e a nível psicológico a equipa também fica afetada. Mas nós não gostamos de arranjar desculpas e não foi por isso que não alcançámos a vitória. Já só estamos a pensar no próximo jogo", admitiu Joca, o jogador do Amora responsável pela conversão da falta em declarações aO guarda-redes Guilherme Fernandes chegou esta época ao Amora e foi desde o banco que presenciou o momento em que o sistema de rega foi ativado assumindo que foi "algo muito estranho de se ver a acontecer". "Não consegui perceber o que estava a acontecer porque é a primeira vez que me acontece enquanto jogador - e enquanto adepto de futebol também é a primeira vez que vi algo deste género. Foi uma surpresa para todos, até para os próprios adeptos do Setúbal"."Temos de dar os parabéns a quem cuida da relva do estádio... embora o sistema tenha que ser melhorado pelo menos nos dias de jogos", brincou o avançado de 28 anos.Os dois jogadores do Amora, para além de estranharem o momento deveras caricato, mostram-se admirados pelo facto de o incidente ter ocorrido frente a uma equipa como o Vitória. "É uma situação estranha, principalmente, por ter acontecido num jogo contra um clube histórico do futebol português, que está habituado aos grandes palcos. Foi muito estranho, principalmente por ter ligado e desligado logo no momento a seguir, mas com certeza a Federação está em cima disso e vai saber-se o que aconteceu e vamos ter os devidos esclarecimentos do que aconteceu e do porquê de ter acontecido", concluiu o guarda-redes de 20 anos.Embora Joca admita que são coisas "que acontecem" afirma que "o Amora também uma instituição centenária, também tem muita história e merece algum respeito".