V. Setúbal oficializa rescisão com Micael Sequeira

O V. Setúbal, atual nono classificado da série B da Liga 3, oficializou em comunicado a saída de Micael Sequeira do comando técnico da equipa, tal comotinha avançado na edição de domingo. "A Administração do Vitória Futebol Clube SAD comunica a todos os sócios e simpatizantes que, após negociações, rescindiu com o treinador Micael Sequeira. Anunciaremos, brevemente, o nosso novo comando técnico", escreveram na sua página oficial na internet.A decisão foi tomada depois da derrota caseira de sábado – 0-3 com o U. Leiria – que aumentou para seis (quatro derrotas e dois empates) o número de jogos que a equipa leva sem vencer no campeonato. Os sadinos, que têm a pior defesa da prova (26 golos sofridos) e somam 12 pontos em 12 jornadas, estão agora a oito pontos de distância dos lugares que dão acesso à fase de subida.