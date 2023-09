Varzim acusa Canelas 2010 de "clima de intimidação, violência e ameaça"

O Varzim emitiu este domingo um comunicado a protestar contra o "clima de intimidação, violência e ameaça que não é próprio de um país da União Europeia, em pleno século XXI", em acusações diretas ao Canelas, que ontem defrontou os poveiros na Póvoa de Varzim (1-1).

A SDUQ classifica o que aconteceu de "espetáculo degradante" e juntou um vídeo com vários lances dos quais o Varzim aponta terem existido entradas violentas de jogadores do Canelas aos adversários.

Eis o comunicado:

"Ao longo destes dois anos, o Varzim Sport Club tem sido um dos principais motores da promoção dos valores da Liga 3. Não só pela divulgação e modernização, mas também pelas assistências que se assemelham aos clubes da Primeira Liga e pelo espírito de festa e convívio em que decorrem os jogos em que participa.

O Varzim Sport Club foi e sempre será um agente ativo na promoção de uma Liga 3 com fair-play, como se constatou pelos prémios recebidos nessa matéria no final da época passada. Mas uma Liga 3 de excelência não se faz apenas com a boa vontade do Varzim Sport Club.

O espetáculo degradante a que ontem assistiram três mil adeptos poveiros só poderá envergonhar os responsáveis que (ainda) compactuam - por ação ou por omissão - com a equipa que teve honras do jornal New York Times - 'The Soccer Team No One Wants to Play' - e cuja notícia convidamos a reler. O jogo de ontem foi um verdadeiro 'déjà vu'.

É caso para perguntar onde está a justiça desportiva que interdita o estádio do Varzim Sport Club pela inscrição do treinador na época passada?

Por vivermos num Estado de Direito, onde a Lei e a Justiça devem imperar, pedimos que sejam tomadas as devidas medidas para cessar com um clima de intimidação, violência e ameaça que não é próprio de um país da União Europeia, em pleno século XXI", pode ler-se.