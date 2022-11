Varzim-Lank Vilaverdense, 2-2: Tudo igual no topo

Casa cheia (5 mil espectadores), incerteza no resultado até ao fim e um grande jogo de futebol! Este é o resumo do empate entre Varzim e Lank Vilaverdense (2-2), que continua a deixar os poveiros no topo da tabela classificativa com 18 pontos, mais um que os visitantes.Numa 1ª parte nivelada, foi a formação de Vila Verde a inaugurar o marcador, perto do intervalo, por Bruno Silva (38’), a concluir da melhor forma uma excelente jogada coletiva. No regresso dos balneários, os forasteiros dilataram a vantagem por João Batista, na sequência de um canto. Todavia, a desvantagem por dois golos não fez os locais desistirem do jogo e muito por culpa dos adeptos varzinistas que acreditavam num desfecho diferente. Aos 81’, o avançado Rui Areias reduziu diferenças no marcador, dando alento para uns minutos finais de autêntico ‘assalto ofensivo’ à baliza defendida por Ivo Gonçalves. O golo da igualdade surgiu já aos 90’, quando Onyeka, que fez a assistência para o primeiro golo, encontrou Guga, que não desperdiçou a oportunidade de ser feliz.