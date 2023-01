Varzim-Sanjoanense, 0-1: final dramático

O Varzim sofreu a primeira derrota em casa, a Sanjoanense conseguiu o primeiro triunfo fora de portas. E os três pontos foram conquistados para lá dos 90’, pelo recém-entrado Mário Borges, numa tarde gelada na Póvoa de Varzim, com muito público nas bancadas.

Os anfitriões entraram fortes no ataque e logo aos 4’ valeu Rúben Alves a evitar o golo quase em cima da linha fatal. Depois, e sempre num jogo mais dividido do que bem jogado, houve motivos para qualquer equipa desfazer o empate, com mérito para quem evitava os golos (dos dois lados), em lances de apuro para as redes. Na segunda parte, Tiago Margarido reforçou o ataque com duas substituições e no princípio quase que resultava, ante a equipa de António Barbosa que pouco quis mexer na formação. O desacerto atacante revelou-se letal para os da casa, já com o inconformismo nas bancadas a vir ao de cima. E quando o empate parecia ser o resultado final, apareceu, já em período de descontos (90’+5), Mário Borges, a desviar uma bola cruzada da direita, comprometendo as aspirações varzinistas.