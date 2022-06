Vasco Botelho da Costa é o novo treinador da U. Leiria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vasco Botelho da Costa foi o nome escolhido pela direção da U. Leiria para liderar a equipa na próxima temporada.O técnico, de 33 anos, assume a primeira equipa sénior depois de ter conquistado duas taças e ligas revelações pelo Estoril. Recorde-se que o Vasco Botelho da Costa esteve associado ao Sp. Braga B, mas as negociações acabaram por não ter um desfecho positivo.Entretanto, sabe, o defesa João Dias vai colocar um ponto final na carreira e integrar a nova equipa técnica leiriense. Aos 35 anos, o capitão da U. Leiria despede-se dos relvados com uma Taça de Portugal no currículo, ao serviço da Académica. João Dias também tem em casa uma medalha de campeão da Europa de sub-19, conquistada em 2003.