Vasco Moreira e a receção do Sp. Braga B à Sanjoanense: «Estamos preparados»

O médio Vasco Moreira, do Sp. Braga B, deu voz ao objetivo coletivo de terminar a Série A da Liga 3 no grupo dos primeiros quatro classificados. Por isso, só a vitória interessa na receção deste sábado à Sanjoanense, cujo pontapé de saída está marcado para as 17 horas."Estamos numa fase muito positiva de quatro vitórias consecutivas e queremos continuar neste caminho. Só dependemos de nós para entrar no grupo dos quatro primeiros classificados e por isso só nos interessa conquistar os três pontos frente à Sanjoanense para conseguirmos lá chegar", afirmou o médio, de 21 anos.Faltam três jornadas para o término da fase regular do campeonato e o Sp. Braga B ocupa o 5.º posto, com 30 pontos, menos dois do que o terceiro classificado, que é precisamente a Sanjoanense. Pelo meio, no quarto lugar, encontra-se o Varzim, com 31 pontos."A equipa está mais adulta desde o encontro na primeira volta com a Sanjoanense [derrota por 1-0]. Tivemos tempo para analisar o que foi menos positivo nessa jornada e nas que sucederam. Hoje estamos mais que preparados para o desafio. É algo que nos causa adrenalina, ansiedade mas estamos aqui para competir e para sermos animais de competição. É isso que nós queremos nas nossas carreiras", prosseguiu Vasco Moreira, em declarações à comunicação arsenalista.E rematou assim sobre a partida desta tarde: "Vai ser um jogo difícil entre duas equipas que querem ganhar e que têm bem definidos os seus objetivos desde o início da época. É um jogo que todos querem jogar e que toda a gente quer ver, pelo que será um bom jogo de futebol."