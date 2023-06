Vianense, Lusitânia de Lourosa, Atlético e 1.º Dezembro garantem subida à Liga 3

Vianense, Lusitânia de Lourosa, Atlético e 1.º Dezembro asseguraram este domingo a subida à Liga 3, na 6.ª e última jornada da fase de subida do Campeonato de Portugal.A formação de Viana do Castelo venceu por 3-1 no terreno do Amarante e garantiu o 1.º lugar da Série 1, com 11 pontos, deixando a equipa da casa na 3.ª posição, com seis pontos, e 'condenada' a permanecer no 4.º escalão do futebol português na próxima época.Já o conjunto de Lourosa empatou a dois golos na receção ao Salgueiros, tendo chegado à igualdade aos 90'+3, num jogo em que uma vitória daria a subida ao Salgueiros. O Lusitânia de Lourosa termina assim no 2.º lugar, com sete pontos, mais um do que o emblema do Porto, que acaba em último no grupo.Na Série 2, o Atlético garantiu o 1.º lugar com 12 pontos e sem derrotas nesta fase, após vencer (2-1) na visita ao Pêro Pinheiro, que terminou no 3.º posto, com oito pontos, com menos um do que o 1.º Dezembro. A formação de Sinta empatou (1-1) na visita ao Lus. Évora - terminou em 4.º com apenas um ponto somado - e garantiu o 2.º lugar, com 10 pontos e também sem qualquer desaire nesta fase.Após vencerem as respetivas séries, Vianense e Atlético vão agora disputar o troféu do Campeonato de Portugal, no próximo domingo (dia 11).