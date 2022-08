Vitinho reforça ataque do V. Setúbal

Vitinho, avançado que na época passada jogou nos brasileiros do Barra e dos polacos do Motor Lublin, vai representar o V. Setúbal na nova época, anunciou o clube da Liga 3.Depois de um ano de ausência, o atacante brasileiro, de 29 anos, regressa a Portugal, país onde representou, entre 2017/18 e 2020/21, o Eléctrico, Praiense, Mirandela, Vizela, Cova da Piedade e, mais recentemente, o Vilfranquense.Entretanto, em mais um jogo de pré-época, o Vitória goleou quarta-feira o Oriental Dragon, do Campeonato de Portugal, por 8-0. Rodrigo Pereira ('hat-trick'), Zequinha (bisou), Camilo Triana, Aloísio Neto e Mathiola foram os marcadores de serviço no jogo em que o reforço Vitinho já foi testado pelo treinador Micael Sequeira.Sábado, diante dos espanhóis do Recreativo de Huelva, os sadinos fazem, no Estádio do Bonfim, pelas 19:30 horas, o jogo de apresentação aos sócios.