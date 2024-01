Câmara decreta luto municipal pela morte do presidente do Sporting da Covilhã

A Câmara da Covilhã decretou um dia de luto municipal, que é respeitado no domingo, em homenagem ao presidente do Sporting da Covilhã, José Mendes, que morreu na sexta-feira, anunciou hoje o município.

"A Câmara Municipal da Covilhã manifesta publicamente o seu profundo pesar pelo falecimento de José Mendes", refere em comunicado a autarquia do distrito de Castelo Branco.

Na sequência da morte do presidente do clube, o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, decidiu decretar um dia de luto municipal, que será respeitado no domingo (dia do funeral), "com a colocação da bandeira do município a meia haste".

O município recordou as quase duas décadas de José Mendes à frente da direção do clube de futebol, bem como a atribuição, em 2019, da medalha de mérito municipal àquele dirigente pelo seu papel "no desenvolvimento e afirmação do clube" e pelo seu "contributo para levar mais longe o nome da cidade".

"Neste momento de profunda consternação, o presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira, endereça publicamente, em nome do município, as mais sentidas condolências à família e amigos de José Mendes, bem como a todos os atletas, sócios e simpatizantes do Sporting Clube da Covilhã", refere a nota do município.

O presidente do Sporting da Covilhã morreu na sexta-feira, aos 65 anos, informou o clube serrano.

O dirigente encontrava-se internado desde outubro no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, na Covilhã, desde que contraiu uma infeção que originou outras complicações na saúde do antigo militar.

José Mendes foi eleito presidente dos 'leões da serra' em setembro de 2004, quando o emblema serrano era gerido por uma comissão administrativa, e foi reeleito em dezembro de 2021.

A partida marcada para sábado entre o Sporting da Covilhã e o Amora foi adiada, para data a definir, de acordo com informação avançada pelo clube e já confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional lamentaram também a morte do presidente do Sporting da Covilhã, com a primeira instituição a instituir um minuto de silêncio nas suas competições.