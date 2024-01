Morreu José Mendes, presidente do Sp. Covilhã

Faleceu José Mendes, presidente do Sp. Covilhã, aos 65 anos. O dirigente encontrava-se internado no Hospital da Covilhã e acabou por não resistir a uma doença prolongada. Recorde-se que José Mendes presidia o emblema serrano há 19 anos e contava com duas subidas de divisão no currículo e 15 temporadas consecutivas na 2.ª liga, para além dos muito melhoramentos que realizou ao longo dos anos no Estádio Municipal Santos Pinto, faltando apenas concluir uma bancada lateral. Por cumprir, deixou o desejo de transformar a atual SDUQ do clube numa SAD, que apesar de já ter aprovação dos sócios não existia investidor.Através das redes sociais, o Sp. Covilhã despediu-se do "Homem do Leme". "Se ele tinha orgulho no que conseguiu e fez no Sporting Clube da Covilhã, para nós foi uma honra ter estado todos estes anos ao seu lado", pode ler-se na publicação. A Liga Portugal, da qual foi dirigente, e a FPF despediram-se de uma "figura incontornável e marcante", decretando um minuto de silêncio nos jogos deste fim-de-semana.Entretanto, o clube informou também que o jogo com o Amora, inicialmente previsto para amanhã às 15 horas, foi adiado com data ainda por definir.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.