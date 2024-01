Centenas de pessoas encheram ontem as ruas da Covilhã para o último adeus a José Mendes, que presidia ao Sporting local há 19 anos. O cortejo fúnebre partiu da Igreja da Misericórdia, onde se procedeu ao velório - no qual marcou presença, na véspera, Pedro Proença, presidente da Liga - e às cerimónias religiosas, assistidas por Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.





Foi prestada ainda uma derradeira homenagem ao histórico dirigente, vítima de doença prolongada aos 65 anos, no Estádio José Santos Pinto, a qual contou com cerca de 200 pessoas. Além de Fernando Gomes, marcaram presença Hermínio Loureiro, ex-secretário de Estado do Desporto e ex-presidente da Liga, e Manuel Candeias, presidente da AF Castelo Branco. Também Luís Castro, treinador do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, fez questão de estar no funeral, pela ligação estabelecida quando ambos trabalharam nos escalões de formação do FC Porto.