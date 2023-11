CD teve mão pesada com o Trofense: SAD condenada a pagar 17 mil euros em multas

O Trofense foi condenado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol por "incumprimento dos deveres de contratação" perante três jogadoresO emblema da Liga 3 terá de pagar 3.774€ por Michael Figueiredo, 4.845€ por Valter Zacarias e ainda 6.120€ por João Gomes. Para além destas multas, a SAD da Trofa está ainda obrigada a saldar um coima no valor de 3.060€, o que perfaz um total de 17.799€, por infração do artigo 103.º, n.º 2 do Regulamento Disciplinar da FPF, que diz respeito à prestação de falsas informações no âmbito do cumprimento de obrigação regulamentar declarativa, em matéria de retribuições, subsídios e outras compensações por despesas a jogadores e treinadores.Recorde-se que o Trofense, atual 9.º classificado da Série A, já perdeu três pontos esta temporada por "infrações de natureza salarial" e que atravessa uma grave crise financeira, tendo já sido iniciado um Plano Especial de Recuperação, para fazer face ao passivo que já ronda os 4,6 milhões de euros, sendo 1,2 relativos ao clube e 3,4 referentes à SAD. De referir ainda que, em agosto, o clube readquiriu a SAD.