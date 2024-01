Hilário Leal é novo diretor geral do Trofense

Novo ano, novo diretor geral no Trofense. Hilário Leal foi a escolha da SAD para assumir esta posição na hierarquia desportiva do clube. Aos 49 anos, volta a assumir funções no futebol, depois de na época 2020/21 ter desempenhado funções de diretor desportivo no Tirsense, bem como no Freamunde, entre 2011 e 2017.Recordemos que Hilário como jogador passou pelo Freamunde, Chaves, Perugia, Famalicão, entre outros.