Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Joaquim Evangelista aponta "conflito de interesses" no Trofense: «Presidente da SAD é filha de agente de vários jogadores» Presidente do Sindicato de Jogadores comenta incumprimento salarial no emblema da Liga 3





• Foto: Pedro Ferreira