Nuno Manta Santos é o novo treinador do Trofense

Hugo Ferreira, novo Presidente da SAD, e Paulo Monteiro, Presidente do clube, também marcaram presença e consideram que "é o início de uma nova era desportiva".

O Trofense oficializou a contratação de Nuno Manta Santos, treinador de 45 anos, que estava sem clube depois de deixar o Torreense, na época passada, por um ano com outro de opção. Em conferência de imprensa, o agora técnico da equipa que milita na Liga 3, explicou os motivos que o levaram a aceitar este projeto."Regressei ao ativo pela forma como se interessaram por mim e pela minha equipa técnica. Este tipo de projetos carregados de seriedade e de vontade de vencer apesar da dificuldade que o futuro nos aguarda fascinam-me, as oportunidades são para se agarrar", começou por dizer.O treinador reconheceu que ainda não teve muito tempo para analisar o plantel, mas os próximos dias serão fulcrais para eventuais idas ao mercado. "Vi os três jogos do Trofense e já tenho alguma noção dos jogadores que tenho à disposição, mas ainda é cedo para retirar conclusões", afirmou, acrescentando: "o objetivo é sempre um no futebol: ganhar."