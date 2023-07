Okitokandjo apresentado como reforço do Academia Puerto Cabello

Depois de seis golos em 33 jogos ao serviço do Trofense em 2022/23, Okitokandjo foi agora apresentado como reforço do Academia Puerto Cabello, da Venezuela. O avançado prepara-se assim para viver a primeira experiência fora da Europa.Após a descida de divisão, o atacante holandês chegou a acordo com o conjunto da Trofa para a rescisão de contrato. Agora, o jogador prepara-se para dar o seu contributo ao atual líder do campeonato venezuelano, que está também a disputar a Copa Sudamericana.Em Portugal, Okitokandjo conta também com passagens por Leixões, Olhanense, Benfica e Castelo Branco e Mafra.