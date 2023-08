Reunião entre SAD e jogadores do Trofense deixou promessa de resolução

A SAD do Trofense recebeu esta quarta-feira os jogadores, que reclamam sete meses de salários em atraso, e deu início às conversações para resolver o problema.Ao que foi possível apurar, os responsáveis da sociedade da Trofa assumiram as dificuldades financeiras que têm passado e que resultaram na descida para a Liga 3 e terão apresentado como solução no imediato o pagamento de um mês a quem transita do ano passado, até final da semana, e o pagamento deste mês de atraso ao resto do plantel, para a semana, resolvendo de pronto as questões de alojamento e alimentação pendentes.Está dado, assim, o primeiro passo para a resolução de um problema com diversas variáveis em equação. O Sindicato dos Jogadores acompanha a situação para que sejam tomadas medidas caso as promessas feitas aos jogadores na reunião de hoje não sejam cumpridas.