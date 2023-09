Trofense apresenta novidades no plantel e na direção

Depois da mudança de responsáveis na SAD, o Trofense reestrutura plantel e equipa diretiva.

Carlos Duarte Shéu, mais conhecido no futebol por Shéu, regressa ao Trofense para assumir a função de diretor geral da SAD, após ter um passado de várias épocas como jogador e diretor desportivo.

André Veras, antigo jogador do Chaves e com um percurso como diretor desportivo ao leme do Montalegre, Braga e Torreense, assume no clube da Trofa uma função muito importante no futuro da atual época desportiva.

Quanto a entradas, estão confirmadas três aquisições: Welisson Santos, defesa central, de 23 anos, proveniente do Juventude de Évora, onde fez 45 jogos em duas épocas. Ao fim de cinco anos em Portugal, vai jogar pela primeira vez na Liga 3. Berna Couto, médio de 21 anos, chega do SC Braga, onde chegou a jogar pela equipa principal. Na equipa B fez mais de 40 jogos na Liga 3. Para o ataque entrou o experiente Kukula, avançado de 30 anos com vasta experiência na Liga 2, em clubes como Sp. Covilhã, Leixões, Vizela, Feirense e Marítimo. Antes de ingressar no Trofense, alinhou no Niki Volos, da Grécia.

No que diz respeito a saídas, Mozino saiu para o Leixões, enquanto que Maiga rumou ao Académico de Viseu.