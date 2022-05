Fábio Pereira renova com a UD Oliveirense por mais duas épocas

A UD Oliveirense confirmou esta segunda-feira ter chegado a acordo com o treinador Fábio Pereira para a renovação do contrato que ligava as duas partes por mais duas temporadas, ficando o técnico agora vinculado ao clube até 2024.Fábio Pereira chegou à formação de Oliveira de Azeméis no início da época 2021/22, tendo conseguido o objetivo de assegurar o regresso do clube à 2ª Liga, depois da descida à Liga 3 na temporada anterior. O técnico conduziu a UD Oliveirense até ao 2º lugar da 1ª fase da competição, conseguindo depois o 1º lugar na fase de subida. No jogo de apuramento de campeão, apenas perdeu nos penáltis com o Torreense.Antes de chegar ao seu clube atual, o técnico madeirense de 43 anos passou pelo Gafanha, União da Madeira e Oleiros.