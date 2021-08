Oliveirense apresenta seis novos jogadores e rejuvenesce plantel de hóquei em patins

A Oliveirense apresentou esta segunda-feira seis reforços para a próxima temporada no nacional de hóquei em patins, incluindo o regresso de Nuno Araújo e a chegada do filho do treinador Paulo Pereira, anunciou o emblema nas redes sociais.

O guarda-redes Diogo Fernandes (ex-Riba d'Ave), Xavi Cardoso (ex-Sanjoanense), Nuno Araújo (ex-Valongo), Xanoca Marques (ex-Tomar), Tomás Pereira (ex-Óquei de Barcelos) e Franco Platero (ex-Liceo da Corunha, Espanha) fazem parte da revolução posta em marcha para rejuvenescer o clube de Oliveira de Azeméis.

Os reforços juntam-se a Nélson Filipe, Marc Torra, Jorge Silva, Franco Ferruccio e Lucas Martínez no plantel oliveirense, depois das saídas de Xavi Puigbi, Henrique Magalhães, Jordi Bargalló, João ALmeida, Pedro Moreira e Vítor Hugo.