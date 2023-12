Cancelada Assembleia Geral para discutir constituição da SAD

A Assembleia Geral do Varzim para os sócios discutirem e decidirem a constituição de uma SAD, agendada para esta sexta-feira, dia 22, foi cancelada. O anúncio foi feito pela Mesa da Assembleia Geral, tendo como base a falta de documentação necessária para o efeito."A Direção do Varzim Sport Club, até ao momento, não disponibilizou a totalidade da documentação relativa à sua proposta de transformação da Varzim, SDUQ em Sociedade Anónima Desportiva, ao mesmo tempo que subsistem fundadas dúvidas acerca da aptidão de documentos para evidenciar algumas das condições no negócio, designadamente no que se refere aos beneficiários efetivos e garantias", pode ler-se no documento assinado por Moura Gonçalves, presidente da MAG, que frisa: "Não está cumprido, por isso, o exigido na referida norma dos Estatutos""A falta de documentação instrutora da proposta, quando faltam dois dias para a data agendada para a Assembleia Geral Extraordinária, não permite que os associados do Varzim Sport Club fiquem habilitados a decidir de modo suficientemente informado, esclarecido e ponderado, relativamente a uma matéria da maior relevância da para a vida do clube", concluiu.