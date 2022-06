Edgar Pinho: «Não é o momento de buscar bodes expiatórios para o que aconteceu esta época»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Edgar Pinho, presidente do Varzim, estava naturalmente transtornado após ver consumada a descida de divisão. "Neste dia de grande tristeza para a família varzinista, sou apontado como principal responsável. Nunca fugi às minhas responsabilidades na vida, mas também não é o momento de buscar bodes expiatórios para o que aconteceu esta temporada", começou por dizer o líder dos varzinistas, em declarações no final da partida diante do Mafra, na última jornada da Liga Bwin.

"Chefiei uma equipa diretiva, composta por poveiros, e se houvesse que apontar responsabilidades, elas tinham de ser divididas pelos que saíram, não respeitando o compromisso que assumiram, e pelos que ficaram, que não conseguiram traduzir a vontade de todos nós de sucesso. Infelizmente o Varzim descerá de divisão, mas não é altura de atirar a toalha ao chão. A diferença no futebol está entre a bola bater no poste e entrar ou não entrar", continuou, assumindo que existido uma ponta de sorte na campanha da equipa.

"Quem acompanhou a carreira do Varzim viu que muitas vezes bola não entrou. Tivemos falta de fortuna, alguma falta de competência, mas tudo fizemos para que este dia não acontecesse", disse.



Edgar Pinho realça ainda o facto de o Varzim ser um clube cumpridor para com os seus atletas. "O Varzim cumpriu os compromissos com os atletas, e, ao contrário de outros clubes, tem a situação financeira regularizada, e não assente em falácias. Estou certo de que regressaremos, muito em breve, à 2.ª Liga. Estarei disponível para encabeçar essa missão, se os varzinistas assim o entenderem. Caso contrário que venha alguém que consiga fazer melhor, o que não será fácil", terminou.