Gonçalo Ferreira é o mais recente reforço do Varzim para atacar a subida de divisão. O extremo, de 21 anos, estava a destacar-se na equipa B poveira, valendo-lhe a assinatura de um contrato profissional válido para as próximas duas épocas e meia.O jogador já está às ordens do treinador Tiago Margarido.