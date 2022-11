Hélder Barbosa reforça ataque do Varzim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Varzim garantiu a contratação de Hélder Barbosa até ao final da época. Trata-se do regresso do extremo ao futebol português depois de uma longa carreira no estrangeiro.

Hélder Barbosa fez a formação no FC Porto, mas foi no Sp. Braga que se destacou, onde esteve três temporadas, antes de rumar ao Almería.

Nas duas últimas épocas representou os gregos do Panetolikos.

Chega agora ao Varzim para ajudar a equipa a regressar à Liga Sabseg.