João Faria radiante com a vitória frente ao Sporting: «Tínhamos a lição bem estudada»

João Faria não conseguiu esconder a sua felicidade ao marcar o golo que permitiu ao Varzim eliminar o Sporting na Taça de Portugal. "É um sentimento muito grande e especial. Barcelos é a minha terra onde vive a minha família. Hoje e amanhã é festejar e depois pensar no Montalegre. Um clube como o Sporting meteu toda a carne no assador, mas tínhamos a lição bem estudada e este resultado fala por si. Este lance de bola parada foi treinado", afirmou o defesa, à Sport TV, onde só fez um reparo ao triunfo: "Para ser a 100% era na Póvoa mas assim foi 99%. Agora peço a todos que encham o estádio no jogo com o Montalegre. Terça-feira ainda vamos estar aluados e pensar jogo a jogo".