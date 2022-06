Pedro Miguel: «Pecámos essencialmente no ataque, fomos o pior ataque do campeonato»

Pedro Miguel lamentou este domingo, após o triunfo por 2-0 sobre o Mafra na última jornada da Liga Sabseg, a descida de divisão para o terceiro escalão português de futebol, assumindo que a equipa não esteve bem no capítulo da finalização durante toda a temporada, mas realçando a boa resposta dos seus jogadores na segunda metade do campeonato."Estávamos numa situação em que não dependíamos só do nosso resultado. Mas demos tudo o que tínhamos no nosso jogo.Sei que os adeptos estão tristes, tal como nós estamos por não conseguir o objetivo. Perante o que fizemos na segunda volta, na qual só o Rio Ave, Casa Pia e Chaves fizeram mais pontos do que nós, sentimos que merecíamos mais, mas infelizmente não chegou para a manutenção", começou por dizer o técnico do Varzim, em declarações no final da partida.E prosseguiu: "Pessoalmente, foi a primeira vez que desci de divisão, e é uma enorme tristeza e frustração. Mas temos de levantar a cabeça e seguir em frente. Gostava de ter vindo antes pelo clube para tentar evitar o que se passou, mas também assumo as minhas culpas. Pecámos essencialmente no ataque, fomos o pior ataque do campeonato."