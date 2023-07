Sinisterra reforça o meio-campo do Varzim

O Varzim garantiu a contratação de Jean Sinisterra, que na época passada se destacou no S. João de Ver. O médio, de 23 anos, assinou um contrato de duas épocas, com mais uma de opção, deixando para trás a concorrência de vários clubes interessados.Apesar do interesse de diversas equipas no concurso do jogador, o Varzim conseguiu adiantar-se à concorrência e garantir a contratação deste médio, que pretende impor-se no meio-campo dos poveiros, que esta época vão competir na Liga 3.Era um jogador pretendido pela estrutura do clube e pelo treinador Vítor Paneira, para se juntar a um grupo que tem como ambição alcançar a subida de divisão.