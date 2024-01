Sócios do Varzim elegem comissão administrativa para evitar vazio diretivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Varzim, clube que milita na Liga 3 de futebol, vai ser gerido por uma comissão administrativa, liderada pelo sócio Rodrigo Moça, evitando que o clube caia num vazio diretivo.

A decisão foi ratificada pelos sócios do histórico clube da Póvoa de Varzim, numa assembleia geral, na sexta-feira, em que, dos 315 sócios presentes, apenas um votou contra este modelo de gestão, e 20 abstiveram-se.

O órgão será liderado por Rodrigo Moça, um empresário do concelho poveiro, e integra ainda os associados Pedro Coelho, André Tavares Moreira, Pedro Costa e Tiago Ferreira, que ficarão em funções até haver condições para novas eleições para os corpos sociais do clube.

Esta comissão administrativa do Varzim vai assumir a gestão do clube após a anterior direção, liderada por Edgar Pinho, ter apresentado a demissão.

Os novos administradores reconheceram a que a situação financeira do clube é difícil, e estimam que seja preciso, no imediato, uma verba de 350 mil euros para estabilizar as contas.

A equipa poveira ocupa, neste momento, o terceiro lugar da série A da Liga 3 de futebol, numa posição que dá acesso a disputar o play-off de subida à II Liga.