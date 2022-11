Tiago Margarido e o jogo com o Vilaverdense: «O nosso projeto é ganhar»

O Varzim, líder da Série A, recebe amanhã o Vilaverdense (11h00), segundo classificado com apenas menos um ponto, e o treinador Tiago Margarido antevê que "será o jogo mais difícil desta época" para a equipa poveira."O Vilaverdense é uma equipa muito bem orientada, com excelentes valores individuais e que, apesar de ter subido esta época, tem mostrado um trabalho de realce, sendo até uma surpresa para muita gente, onde me incluo", explicou o técnico.No entanto, Margarido chama a si os galões de candidato à subida de Divisão: "Nós somos uma família grande, quer na representação da cidade, quer no valor do clube e seus adeptos. O nosso projeto é ganhar, o que estamos a fazer, porque o Varzim tem que subir. Não ontem, mas hoje e amanhã. É o nosso principal foco".