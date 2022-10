Treinador do Varzim com direito a cartoon antes do duelo com o Sporting

Já depois de eliminar o Feirense da Liga Sabseg, o Varzim tenta este domingo voltar a causar surpresa frente a um clube de um escalão superior, no embate com o Sporting, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.Na antecâmara da partida, a assessoria do técnico Tiago Margarido aproveitou a oportunidade para assinalar os feitos já conseguidos pelo jovem treinador, de 33 anos, na sua carreira.Muito perto de chegar ao jogo 100, o técnico soma 43 vitórias, 32 empates e apenas 23 derrotas em 98 partidas, a maioria das quais ao serviço do Canelas, clube que comandou antes da mudança para a Póvoa de Varzim e onde conseguiu a subida à Liga 3 e uma presença nos quartos de final da Taça de Portugal.Frente ao Sporting, Tiago Margarido terá a difícil tarefa de tentar manter a invencibilidade no comando técnico do Varzim, depois de cinco vitórias e dois empates nos primeiros sete jogos no clube que procura regressar à 2.ª Liga.