Varzim anuncia Joca para o ataque

O Varzim anunciou mais um reforço para a próxima temporada. Joca, extremo de 30 anos, vinculou-se ao emblema poveiro até junho de 2025, naquela que será a primeira experiência do jogador fora... do Amora!Foi no clube da margem sul do Tejo que Joca fez todo o seu trajeto no futebol, desde o início da formação e até agora, sendo que na época finda fez 23 jogos, cinco golos e seis assistências pela equipa da Liga 3.