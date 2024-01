Varzim poderá ficar impedido de inscrever jogadores já no mercado de janeiro

O mercado de janeiro do Varzim pode ficar comprometido. Em causa está o facto de existir um processo contra o clube por irregularidades salariais para com o técnico Bruno China, que deixou o emblema poveiro em abril de 2023, bem como a restante equipa técnica.O prazo para que o Varzim apresente a sua defesa termina amanhã e, caso não seja apresentada qualquer resposta, o clube ficará impedido de inscrever novos jogadores e impedido de utilizar o autocarro, que já teve a penhora efetivada. Contacto por, o advogado Sérgio Araújo, que representa o treinador Bruno China, confirmou a existência do processo. Do lado do Varzim, fonte do clube afirmou ser uma questão de horas até procederem ao pagamento dos valores que estão em atraso.Recorde-se que o Varzim ocupa atualmente o 5.º lugar de Série A da Liga 3, com 19 pontos em 14 jogos.