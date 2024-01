Varzim recolhe donativos para fazer face às dificuldades financeiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Varzim está a solicitar aos adeptos e associados para que contribuam com donativos, de modo a fazer face a fazer face às dificuldades financeiras que afetam o clube poveiro. A informação foi divulgada através das redes sociais, numa publicação em que se dá conta da colocação de diversas urnas no encontro de domingo, frente ao Felgueiras, relativo à 18.ª jornada da Liga 3, onde poderão ser deixados os donativos."No seguimento da AG e como primeira medida para enfrentar o desafio financeiro, informamos todos os varzinistas que, amanhã, na entrada de cada porta, será colocada uma urna onde poderão deixar um donativo. O montante apurado será divulgado, bem como os compromissos que foram possíveis resolver com os donativos. A contribuição de todos será fundamental para, juntos, superarmos esse momento. O Varzim precisa de ti!" - pode ler-se na publicação divulgada pelo emblema poveiro.