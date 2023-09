Vítor Paneira e o Varzim-Canelas: «Conselho de Arbitragem que analise este jogo ou o esconda para sempre»

Vítor Paneira não poupou nas críticas à equipa de arbitragem que dirigiu o encontro entre Varzim e Canelas 2010, disputado no último sábado (ontem), na Póvoa de Varzim, que terminou com um empate (1-1).Em declarações na conferência de imprensa no final da partida, o treinador dos poveiros procurou não comentar o trabalho da equipa de arbitragem liderada pelo juiz João Pedro Silva Pinho, mas fez um pedido ao Conselho de Arbitragem no momento da análise do jogo. "Vou arriscar-me a ser castigado e eu não quero. A única coisa que eu peço com todo o respeito ao Conselho de Arbitragem que analisem este jogo ou então que o escondam para sempre da opinião pública. É só isso que eu peço com todo o respeito. Sobre a arbitragem não digo nada porque não vale a pena", disse.