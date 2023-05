Vítor Paneira: «Foi o mês mais difícil da minha vida»

O Varzim garantiu a continuidade na Liga 3 na derradeira jornada da fase de manutenção, depois de derrotar o Fafe (1-0). Um golo solitário de Sidónio, já no decorrer da segunda parte, levou ao êxtase os adeptos poveiros que praticamente encheram as bancadas.No final, Vítor Paneira não escondeu a alegria pelo objetivo conquistado, deixando palavras de agradecimento aos jogadores e à estrutura directiva."Estou muito feliz pela massa associativa com o apoio que nos deu, numa casa incrível. Agradeço ao nosso presidente, Edgar Pinho, e ao André Geraldes, porque apostar num treinador que estava afastado há alguns anos é uma dúvida muito grande, mas acreditaram que seria a melhor solução para este momento terrível", começou por dizer o treinador, lembrando o contexto da equipa quando aceitou o desafio. "Regressei passado estes anos todos num contexto do mais difícil que apanhei na minha carreira como treinador. Os meus jogadores foram extraordinários. Foram incríveis, preparam tudo para este desafio. Conseguimos e devo muito aos jogadores", referiu.Paneira deixou depois um apelo: "Espero que o Varzim se junte e todos lutem para o mesmo. Sermos uma só família e trabalhar e vamos já pensar em sermos felizes na próxima época. Foi o mês mais difícil da minha vida. Foi terrível este mês que passámos, só com uma atitude muito forte conseguimos", concluiu, visivelmente emocionado.