Acordo fechado: Hamache reforça Arouca com contrato até 2026

O mercado de transferências só reabre em janeiro, mas o Arouca reforçou-se com um jogador livre que, em breve, estará à disposição de Daniel Ramos. Hamache, defesa-esquerdo que, em Portugal, representou o Boavista, assinou um contrato válido para as próximas três épocas, apurou Record.O franco-argelino, de 24 anos, regressa assim ao primeiro escalão do futebol português, depois de ter deixado o Dnipro, da Ucrânia, no final da temporada passada. O Arouca oficializará nos próximos dias a sua contratação.